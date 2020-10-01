АМКУ разрешил Метинвесту приобрести ШУ Покровское "Метинвест", крупнейший горно-металлургический холдинг Украины, может приобрести ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH), ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" и ООО "Шахтостроительная компания".



Как говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в четверг, он предоставил "Метинвесту" соответствующие разрешения по итогам рассмотрения четырех дел о концентрации, которые являются единой сделкой, как и разрешения на покупку ООО "Шахта "Свято-Покровская №3", ООО "Углепромтранс", ООО "Свято-Ильинский машиностроительный завод", ЧАО "Автопредприятие "Укрбуд" и "Шахтостроймонтажное управление №1".



АМКУ отмечает, что его внимание в этой сделке было сосредоточено на рынке коксующегося угля, так как на других рынках совокупные доли ее участников незначительные.



Как говорится в релизе, было установлено, что совокупная доля участников концентрации (с учетом внутригрупповых потребления и импорта) на рынке коксующегося угля по итогам 2016-2019 годов составляла 11,9-23,2%, а доля импорта на нем составляла 66-75%, что делает этот рынок импортоориентированным.



"За счет добычи украинского коксующегося угля возможно обеспечить лишь около 20% от общего объема потребностей потребителей - украинских производителей кокса; у любого из участников рынка есть возможность импортозамещения коксующегося угля в разумные сроки и с умеренными затратами, поскольку импортная продукция является более конкурентоспособной, чем отечественная", – отметил АМКУ.



Ведомство также указало, что производственные мощности всей угольной промышленности Украины используются только на 69%, а производственные мощности добычи коксующегося угля некоторых шахт Минэнерго существенно недозагружены и имеют запас использования.



В рамках рассмотрения дел АМКУ опросил потребителей и конкурентов участников концентрации на рынке коксующегося угля, экспертов рынка, провел market test.



В то же время, учитывая существенную долю участников концентрации от добычи коксующегося угля, а также проектных и производственных мощностей (по итогам 2017-2019 гг), "Метинвесту" было предложено взять на себя обязательства, которые могли бы устранить потенциально возможное негативное влияние концентрации на конкуренцию, с чем компания согласилась, отмечается в сообщении.



"Метинвест" вынужден был пойти на предложение беспрецедентных обязательств в рамках концентрации шахтоуправления "Покровское" в результате полуторагодичного рассмотрения заявления в АМКУ, в ходе которого антимонопольным комитетом были проанализированы данные за четыре года (вместо требуемых законодательством двух). Однако, по мнению группы, даже такой основательный анализ не выявил свидетельств возможных негативных последствий для рынка от заявленной концентрации", – прокомментировали агентству "Интерфакс-Украина" взятие обязательств в "Метинвесте".



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