Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ упал до 48,9 пункта В сентябре 2020 года индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 48,9 пункта с 51,1 пункта в августе, вновь оказавшись за критической отметкой на фоне падения новых заказов, говорится в исследовании IHS Markit.



Однако незначительное ухудшение в производственном секторе было намного медленнее, чем то, которое наблюдалось в разгар пандемии.



Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.



Как говорится в исследовании, на общее сокращение повлияло возобновление падения новых заказов в сентябре на фоне приглушенного клиентского спроса и потери некоторых клиентов. Темпы сокращения в целом были высокими и максимальными с июня. Аналогичным образом сократились новые экспортные продажи. Темпы снижения заметно ускорились и в целом были резкими.



Несмотря на спад новых заказов, в сентябре производители зарегистрировали дальнейший рост производства. В целом рост был устойчивым и вторым по величине с апреля 2019 года, хотя и более слабым, чем в августе. Более высокие объемы производства опрошенные компании объяснялись возобновлением деятельности компаний после ослабления ограничений самоизоляции.



Согласно данным исследования, бремя расходов заметно усилилось.



"Темпы инфляции закупочных цен ускорились и были одними из самых высоких за два года, поскольку нехватка сырья и рост цен поставщиков привели к росту затрат. Несмотря на слабый спрос, компании имели возможность частично переложить на клиентов более высокие цены поставщиков за счет увеличения цен на выпускаемую продукцию. Темпы инфляции отпускных цен в целом были высокими и максимальными за четыре месяца", - отмечается в пресс-релизе.



На фоне ослабления спроса со стороны клиентов компании в сентябре еще больше сократили численность персонала. Темпы сокращения рабочих мест заметно ускорились Компании сообщали, что слабый приток новых заказов и достаточные производственные мощности привели к снижению занятости. При этом незначительно сократились незавершенные заказы. Несмотря на удлинение текущей серии падения до трех лет, последние данные указывают на самое медленное сокращение с января 2019 года.



Опрошенные компании сохранили оптимизм в отношении роста производства в ближайшие 12 месяцев на фоне надежд на прекращение пандемии и разработку новых продуктов. Однако степень уверенности была самой низкой за четыре месяца и ниже среднего показателя в данной серии, поскольку сдержанный приток новых заказов повлиял на настроения.



Согласно отчету, нехватка сырья и задержки с логистикой привели к дальнейшему ухудшению работы поставщиков в производственном секторе России. Компании также сократили свои запасы и закупочную активность на фоне усилий по сокращению расходов и ослабления спроса.



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