Украина начала поставки электроэнергии в Молдову "Энергоатом" 1 октября 2020 года впервые совершил экспортную поставку произведенной украинскими АЭС электроэнергии в Молдову. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.



В эту страну в течение октября будет экспортировано 14,9 тыс. МВт-час электрической энергии базовой нагрузки по средневзвешенной цене 1017 грн за МВт-час (Без НДС). Для сравнения, экспорт в Беларусь в июле осуществлялся "Энергоатомом" по средневзвешенной цене 948 грн за МВт-час.



Электроэнергию "Энергоатом-Трейдинг" реализовал на ТВ "Украинская энергетическая биржа№.



"Молдова стала для предприятия новым и перспективным направлением экспортных поставок электрической энергии. Этот первый шаг послужит налаживанию долгосрочного сотрудничества, что будет способствовать надежному энергообеспечению сопредельных с Украиной стран в юго-западном направлении. В то же время, "Энергоатом" разрабатывает дополнительные возможности экспорта собственной продукции в страны северной Европы и Прибалтики", - рассказали в компании.



В соответствии с контрактом, эта электроэнергия предназначена для продажи и поставки за пределы Украины. При этом, покупатель должен самостоятельно обеспечить доступ к межгосударственным пересечениям.



Как сообщалось, 22 июля начался экспорт произведенной украинскими АЭС электроэнергии в Беларусь. Кабмин на заседании 20 мая уменьшил обязательную долю электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в рамках механизма ПСО и вывел предприятие на рынок двусторонних договоров.



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