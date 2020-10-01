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Еврокомиссия решила обложить пошлиной алюминиевый профиль из Китая

01.10.20 16:07 , Металлоснабжение и сбыт
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Европейская комиссия приняла решение о введении предварительных антидемпинговых пошлин на алюминиевый экструдированный профиль китайского производства.

Пошлины в размере от 30,4 до 48% должны вступить в силу 15 октября. Возможно, они будут действовать ретроспективно с 25 августа. Окончательное решение Еврокомиссии по данному делу ожидается в апреле 2021 г.

Инициатором расследования, стартовавшего в феврале текущего года, выступила ассоциация European Aluminium, заявившая тогда, в частности, что импорт алюминиевой продукции из Китая в ЕС увеличился более чем вдвое с 2014 по 2019 г.

Ассоциация приветствует установление пошлин на китайский экструдированный профиль и ожидает от Еврокомиссии аналогичного решения и по другому расследованию, объектом которого являются некоторые виды китайского листового проката из алюминия и его сплавов.

В настоящее время антидемпинговые пошлины на китайскую алюминиевую продукцию действуют в США, Канаде, Индии, Южной Корее, Австралии, Вьетнаме и некоторых других странах. А в конце сентября Международная торговая комиссия Министерства экономических дел Тайваня вынесла предварительное решение о наличии фактов демпинга при поставках на Тайвань китайской алюминиевой фольги.

МинПром

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