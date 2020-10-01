Локализация даст возможность создавать СП с мировыми производителями ж/д техники - КВСЗ Крюковский вагоностроительный завод надеется на создание совместных предприятий с мировыми лидерами по выпуску ж/д продукции в рамках проектов локализации, что позволило бы предприятию получить дополнительный производственный опыт.



Как пишет ЦТС, об этом заявил замглавы правления, директор по экономике, финансам и перспективному развитию ПАО КВСЗ Игорь Манаенков.



"Западные компании приходят и ищут для себя новые рынки сбыта. Для нас это будет дополнительный опыт, мы увидим для себя что-то новое и в организации процесса производства, и в применяемом оборудовании. А уже через 5-10 лет сможем делать это самостоятельно", - отметил топ-менеджер КВСЗ.



Также он напомнил о имеющемся у завода опыте локализации производства: "Положительный опыт у нас есть с американской GE, которой мы помогали с локализацией 10%, дособирать их тепловозы… Мы также делали среднемагистральные электропоезда "Тарпан", у нас там локализация была более 50%. Все, что было поставлено на современную базу, было изготовлено в Украине. С японской компанией мы сделали модернизацию 130 вагонов метро для киевского метрополитена. Это полностью реконструкция кузова, установка нового современного оборудования, новые системы безопасности, пожаробезопасности, системы коммуникации. Это полностью новая машина".



Кроме того, Игорь Манаенков отметил, что в производстве "Тарпанов" участвовало 180 украинских компаний, из них 80 крупных.



Напомним, ранее в комментариях ЦТС руководители локомотиворемонтных предприятий Украины заявляли, что в стране имеются мощности и компании, готовые участвовать в локализации производства тягового подвижного состава.



А член правления АО УЗ Франтишек Буреш высказал мнение, что при нынешних имеющихся производственных мощностях уровень локализации без капитальных инвестиций на предприятиях "Укрзализныци" возможно обеспечить на уровне 15-20% (крупноузловая сборка). А при наличии инвестиций - увеличить до 50%.



МинПром



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