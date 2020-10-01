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ДТЭК получил награду Most Impressive Debut Issuer за выпуск зеленых еврооблигаций

01.10.20 15:54 , fixygen.ua
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Энергохолдинг ДТЭК получил награду Most Impressive Debut Issuer от GlobalCapital за выпуск в 2019 году зеленых еврооблигаций, сообщила компания в четверг.

"Инвестиции в возобновляемые источники энергии сегодня действенный и весомый вклад в улучшение экологической ситуации, который следует масштабировать и всячески поддерживать", – прокомментировал генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис, слова которого приводятся в сообщении компании.

В ДТЭК отметили, что издание GlobalCapital, являющееся ключевым источником информации о международных финансовых рынках, по результатам голосования его участников определяет победителей среди компаний со всего мира, работающих в разных отраслях экономики.

Награда вручается в рамках церемонии Bonds Awards 2020. При этом в компании уточнили, что по условиям выпуска облигаций, привлеченные средства могут быть направлены исключительно на существующие и будущие проекты ДТЭК ВИЭ в возобновляемой энергетике, указав, что компания инвестировала в развитие возобновляемой энергетики EUR1,2 млрд, построив ветро- и солнечные электростанции мощностью 1 ГВт.

По расчетам ДТЭК ВИЭ, их работа будет способствовать ежегодному сокращению выбросов СО2 в атмосферу на 2,6 млн тонн. В компании также подчеркнули, что зеленые облигации включены в листинг Euronext Dublin.

Как сообщалось, в июле компания "ДТЭК ВИЭ" получила награду New Market Green Pioneer: Ukraine - DTEK Renewables ("Пионер нового рынка "зеленых" облигаций: Украина - ДТЭК ВИЭ") от Climate Bonds Initiative за первый выпуск "зеленых" облигаций среди украинских компаний.

Награда Green Bond Pioneer Awards (GBPA) – главное международное признание лучших практик и инноваций в сфере зеленого финансирования.

В ноябре-2019 "ДТЭК ВИЭ" выпустил первые "зеленые" еврооблигации на сумму EUR325 млн под 8,50% сроком на 5 лет. Размещение облигаций стало знаковым дебютом для компании, региона и отрасли. Вскоре международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило "зеленым" еврооблигациям DTEK Renewables Finance B.V. на EUR325 млн, приоритетный необеспеченный рейтинг "B". Соглашение стало первым в истории выпуском зеленых облигаций класса "B", деноминированных в евро, и первым выпуском облигаций компании ВИЭ в Центральной и Восточной Европе. В июне Fitch понизило рейтинг "ДТЭК ВИЭ" с "В" на "В-" из-за неплатежей "ГарПока" и ожидаемого снижения зеленых тарифов.

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