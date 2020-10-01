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В сентябре украинский экспорт вернулся на докризисный уровень

01.10.20 14:57
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Экспорт товаров в сентябре 2020 года составил $4,19 млрд, что превышает показатель сентября 2019 года на 2,87%. Об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Экспорт вернулся на докризисный уровень! Утро приносит оптимистичные и радостные цифры. Экспорт в сентябре составил $4,19 млрд. Это на 2,87% больше, чем в сентябре прошлого года. В целом третий квартал стал кварталом восстановление торговли – экспорт за три предыдущих месяца составил $12,14 млрд, что на 13,66% больше, чем во втором квартале", – отметил торговый представитель.

По данным Государственной таможенной службы, по итогам девяти месяцев объем экспорта составил $35,1 млрд, что на 5,58% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, отмечает Интерфакс-Украина.

В то же время объем импорта в январе-сентябре составил $38,05 млрд, что на 11,17% ниже января-сентября 2019 года, тогда как в сентябре этого года импорт просел по сравнению с сентябрем 2019 года на 7,38%, составив $4,7 млрд.

В целом дефицит внешней торговли Украины товарами в январе-сентябре 2020 года сократился вдвое по сравнению с показателем за девять месяцев 2019-го и составил $2,95 млрд (против $5,95 млрд), свидетельствуют данные Таможни.

В сентябре негативное сальдо внешней торговли составило $0,51 млрд по сравнению с "минус" $0,26 в августе и "минус" $1 млрд в сентябре 2019 года.

При этом товарооборот за девять месяцев сократился на 8,9% по сравнению с январем-сентябрем минувшего года – до $73,15 млрд. В сентябре сокращение товарооборота составило 2,82% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года при показателе в $8,88 млрд, однако этот показатель выше августовского на 2,07%.

МинПром

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