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С 1 января Великобритания введет собственные квоты на импорт стали

01.10.20 14:23 , Steelland
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После выхода из состава Европейского Союза с 1 января Великобритания будет устанавливать собственные квоты на импорт стали, отражающие существующую схему ЕС, которая вводится ежеквартально и для каждой страны. ЕС основывает свои собственные квоты на среднем импорте на 2015-17 годы, что, как ожидается, будет делать и Великобритания.

Тем не менее официальных подтверждений того, какими будут квоты на самом деле нет, что заставляет участников рынка опасаться возможности дополнительных затрат на уплату пошлины за материалы, забронированные в последние месяцы.

В результате Международная ассоциация торговли сталью (ISTA) направила в Департамент международной торговли Великобритании (DIT) письмо с просьбой ввести "пункт о доставке". Это означает, что материал, уже находящийся в состоянии доставки, будет освобожден от квот и любой потенциальной пошлины.

Учитывая неопределенность в квотировании, покупатели в основном отказываются принимать любые материалы, которые не продаются на условиях оплаты пошлин, поскольку они не хотят нести ответственность за какие-либо налоги.

Трейдеры также обеспокоены тем, что объем квот изначально будет недостаточным для рынка и не будет корректироваться с учетом недавних изменений торговых потоков. Некоторые предполагают, что по некоторым продуктам квартальные квоты могут быть ниже типичного размера судна. ISTA предложило Великобритании принять глобальную квоту, но DIT хочет придерживаться европейской системы.

МинПром

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