Китай ввел зимние экоограничения для металлургов Китайское Министерство экологии и окружающей среды уже с 1 октября вводит режим ограничений производства чугуна, стали, агломерата и других видов промышленной продукции с целью улучшения качества атмосферного воздуха. Его действие продлится до 31 марта 2021 г.



Этот режим распространяется на металлургическую промышленность в провинциях Хэбэй, Шаньдун, Хэнань, Шаньси и Шэньси, а также на городские округа Пекин и Тяньцзинь. На их долю приходится порядка 45% выплавки стали в стране.



От компаний Shougang, HBIS Group, Taiyuan Iron & Steel, Delong Iron & Steel, Jianlong Group, Shandong Iron & Steel Group и ряда других Министерство потребовало до марта 2021 г. привести свои предприятия, выплавляющие в совокупности до 200 млн. т стали в год, в соответствие со сверхнизкими нормативами выбросов загрязняющих веществ. Порядка 110 млн. т этих мощностей приходятся на провинцию Хэбэй.



Все металлургические предприятия на территории более 40 городов пяти провинций и двух городских округов будут разделены на три группы в зависимости от результатов их экологического мониторинга. Заводы первой группы могут самостоятельно принимать решения по степени загрузки своих мощностей. Остальные должны подчиняться требованиям местных властей.



Министерство сообщает, что производственные ограничения будут иметь индивидуальный характер и определяться текущей экологической обстановкой.



По его данным, содержание в воздухе пылевых частиц размером 2,5 микрон (PM2,5), которые считаются наиболее вредными для здоровья, зимой 2019/2020 гг. сократилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом трехлетней давности. Однако приближающаяся зима 2020/2021 гг. станет ключевой в выполнении задания 13-й пятилетки по снижению уровня загрязнения окружающей среды.



МинПром



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