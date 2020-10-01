В ОЭСР подсчитали избыточные мощности мировой металлургии

По данным Комитета по стали ОЭСР, избыток металлургических мощностей в 2020 г., снижавшийся на протяжении 2017-2019 гг., снова увеличится вследствие сокращения спроса, вызванного экономическим кризисом и эпидемией коронавируса, и ввода в строй новых предприятий.
Как подсчитали специалисты Комитета, в 2020 г. во всем мире будут запущены мощности по выплавке 41,8 млн. т стали в год. Из них 16,4 млн. т придется на страны Азии без Китая и 16,0 млн. т — на государства Ближнего Востока и Северной Африки.
В результате совокупные производственные мощности мировой металлургической промышленности достигнут в конце текущего года 2,456 млрд. т в год. Это примерно на 700 млн. т превышает видимое потребление стальной продукции в мире.
В связи с этим Комитет по стали подчеркивает необходимость продолжения работы по выведению с рынка избыточных мощностей. Кроме того, делегаты состоявшейся недавно виртуальной 88-й сессии Комитета раскритиковали практику субсидирования и стимулирования экспорта стальной продукции.