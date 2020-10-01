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ЕБРР ухудшил прогноз падения украинской экономики

01.10.20 11:30
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Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2020 году сократится на 5,5%, в следующем году его рост составит 3%, такой ухудшенный обновленный прогноз обнародовал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в четверг.

"Риски снижения остаются значительными, отражая неуверенность в отношении будущего социального дистанцирования, а также выполнения обязательств по проведению политических и структурных реформ в чрезвычайно сложное время", — отмечает банк.

В мае ЕБРР ожидал спада ВВП Украины в этом году на 4,5% и восстановления в следующем на 5%.

Он указывает, что пандемия COVID-19 обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов страны.

"Несмотря на сложные условия, надежная денежно-кредитная политика сохранила макроэкономическую стабильность, а новая программа МВФ, согласованная в разгар пандемии, еще больше стабилизировала ожидания и привлекли существенное финансирование от официального сектора и частных инвесторов", — подчеркнул ЕБРР.

Банк напомнил, что в первом квартале 2020 года экономика Украины сократилась на 1,3%, во втором — на 11,4%, а в целом в первом полугодии спад составил 6,4% после роста на 3,2% в прошлом году.

Согласно оценкам ЕБРР, по итогам следующего года реальный ВВП будет все еще на 1,6% меньше докоронакризисного уровня, а вернуться к нему в расчете на душу населения он сможет лишь в четвертом квартале 2022 года.

МинПром

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