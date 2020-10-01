Украина установила новый рекорд по закачке газа в хранилища Украина входит в октябрь 2020 года с рекордными 28 млрд кубометров газа запасов в своих подземных хранилищах. Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает Интерфакс-Украина.



Так, по состоянию на 29 сентября запасы достигли 27,978 млрд кубометров, или 90,4% от общей проектной емкости хранилищ,



Отметка запасов в 27 млрд кубометров была преодолена 17 сентября, 26 млрд кубометров – 5 сентября, 25 млрд кубометров – 26 августа, 24 млрд кубометров – 17 августа, 23 млрд кубометров – 8 августа, 22 млрд кубометров – 29 июля.



С окончания сезона отбора газа из хранилищ с 26 марта по 29 сентября 2020 года запасы в ПХГ Украины возросли на 77,3%, или на 12,194 млрд кубометров.



Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 5 млрд 999,57 млн кубометров (с 21 млрд 783,68 млн кубометров до 15 млрд 784,11 млн кубометров).



В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснонопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров) и Вергунское (0,4 млрд кубометров, находится на временно оккупированной территории).



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