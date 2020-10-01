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В Индонезии построят еще 4 никельперерабатывающих предприятия
01.10.20 10:33 , МеталлТорг
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Как сообщает Reuters со ссылкой на официальную информацию, индонезийский никелевый промышленный парк PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) на острове Хальмахера планирует в следующем году завершить строительство четырех никельперерабатывающих предприятий, что должно удвоить его производственную мощность.
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