В Индонезии построят еще 4 никельперерабатывающих предприятия Как сообщает Reuters со ссылкой на официальную информацию, индонезийский никелевый промышленный парк PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) на острове Хальмахера планирует в следующем году завершить строительство четырех никельперерабатывающих предприятий, что должно удвоить его производственную мощность.



"Текущая производительность комплекса составляет 110 тыс. т никеля в год, и в следующем году она вырастет вдвое", - сообщил представитель IWIP.



В текущем году на Weda Bay заработали 3 никелеплавильных завода. Первым в парке в вступило в строй предприятие китайской Tsingshan Holding Group и французской Eramet с первоначальной производственной мощностью 30 тыс. т в год.



Индонезия планирует создать полный цикл производства никеля внутри страны – от добычи латеритовых руд до выпуска никелевых аккумуляторов для электромобилей.



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