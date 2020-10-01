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Машиностроение в Украине стремительно развивается – министр

01.10.20 10:14 , Укринформ
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Масштабы выставки АGROEXPO, которая ориентирована на демонстрацию современной сельхозтехники и оборудования иностранного и отечественного производства, подтверждают, что машиностроительный сектор Украины стремительно развивается.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко во время открытия VIII международной агропромышленной выставки АGROEXPO-2020 в Кропивницком, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Аграрный сектор был и остается основой для обеспечения продовольственной безопасности государства и его экономического развития. Понимая эту особую роль АПК, правительство продолжает системную поддержку аграрного сектора, сконцентрировав ее на наиболее важных отраслях, в частности, речь идет о поддержке развития животноводства, фермерства, украинского сельхозмашиностроения, садоводства, виноградарства, восстановления орошения", - отметил И.Петрашко.

Он добавил, что уже 4 года подряд в Украине действует успешная и эффективная программа - частичная компенсация стоимости с/х техники и оборудования отечественного производства, которая способствует росту числа машиностроительных предприятий, расширению номенклатуры, обновлению аграриями парка сельхозтехники, созданию дополнительных рабочих мест в машиностроении, а также увеличивает поступления в бюджеты всех уровней.

"Также Минэкономики инициировано проведение эксперимента по осуществлению закупок техники отрасли машиностроения с использованием неценового критерия оценки. Применение такого критерия будет иметь мультипликативный эффект на всю экономику страны", - подчеркнул министр.

МинПром

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