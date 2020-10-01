Осенью Украину ждут массовые увольнения После ослабления карантина на рынке труда стало больше вакансий. В июне-июле компании в эйфории повышали заработные планы. Однако в августе темпы роста выплат замедлились, рассказала HR-эксперт Татьяна Пашкина.



Во втором квартале 2020 года уровень безработицы вырос до 9,9%, свидетельствуют данные Госкомстата. Тех, кто работает, стало меньше на 1 млн - 15 млн 600 тыс. человек.



Это данные Государственного центра занятости. Они не могут быть полностью идеальными. Ведь не учитывают безработных, которые неофициально подрабатывают. Также это люди без работы, которые не хотят становиться на учет. Считают, что это лишние хлопоты из-за 1000 гривен. Правда, цифры от Госкомстата показывают динамику, ведь они учитывают одно и то же количество людей. С другой стороны, 10% - не столь страшная цифра, как сейчас говорят. Если сравнивать с предыдущими годами, то мы уже переживали безработицу в пределах 9-11 процентов. Кроме того, ежегодно в первый и четвертый квартал количество безработных растет, поскольку работники сельского хозяйства заканчивают сезонные работы и регистрируются в центрах занятости. Конечно, если сравнивать показатели с 2019 годом, то ситуация сейчас недостаточно радужная. Если говорим о 2014-2015 годы, то не так все плохо.



Наибольшие убытки - в сфере торговли и гостеприимства. Большинство заведений вынужденно закрыли, а работники потеряли работу. В первом случае ситуация уже улучшилась. Те же продавцы-консультанты вышли на рабочие места. А отели, рестораны и кафе и сейчас работают с существенными ограничениями. Преимущественно сократились объемы работы. Например, уменьшилось количество посадочных мест в ресторанах. Поэтому требуется значительно меньше персонала, чем нанимали раньше. Потери пытаются компенсировать услугами доставки еды. Неутешительная ситуация в туристической сфере. Это же касается сферы красоты и здоровья. И в тренажерных залах уменьшилось количество посетителей. Даже в сфере IT были проекты, которые пришлось закрыть.



Меньше убытков карантин нанес аграриям. В то же время там другая проблема - засушливое лето и неурожай. Не изменилась ситуация в медицине. Аптеки только выиграли от нынешнего кризиса. Люди массово покупают медицинские маски, дезинфекторы, противовирусные средства. Продолжают развиваться продуктовые сети - открывают новые магазины с большим количеством вакансий.



Возможно, осенью нас ждет новая волна увольнений. Это зависит от возвращения жестких ограничений. Правда, есть мнение, что власть будет придерживаться адаптивного карантина.



Пока лучше всего себя чувствует диджитал- и онлайн-бизнес. Для него риски маленькие. Это связано с вопросом аренды офисов. Многие IT-компании уже закрыли большую часть офисов. Не планируют возвращаться в них как минимум до конца 2020 года. Но от этого работы меньше не стало - количество таких вакансий растет.



МинПром



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