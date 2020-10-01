САП и ВАКС поставили точку в деле Роттердам+, подтвердив отсутствие состава преступления Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Высший антикоррупционный суд (ВАКС) поставили точку в деле "Роттердам+", окончательно признав отсутствие в нем какого-либо состава преступления.



Об этом сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль в эфире телеканала ZIK.



"Орган досудебного расследования четко признал том, что доказать наличие состава преступления не представило возможным. Исчерпаны все возможные средства. О чем это говорит? О том, что в течение года с момента предъявления подозрения следствие обратилось во все государственные экспертные учреждения для проведения экспертизы и получило отрицательные результаты и невозможность доказать наличие ущерба. Поэтому, я считаю, в этом деле поставлена точка", - сообщила адвокат.



Н.Дригваль также отметила, что любые попытки возобновить это расследование бесперспективны, поскольку максимально допустимые сроки досудебного расследования уже истекли и ни практически, ни теоретически установить состав преступления уже невозможно.



При этом НАБУ всеми способами пытается реабилитироваться за безрезультатное и надуманное расследование дела "Роттердам+" в течение почти 4 лет.



"НАБУ каждый раз пытается получить реванш и обжаловать это постановление многократно. Такое идет очень циничное, насильственное продавливание этого дела", - добавила адвокат.



Напомним, 24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность решения САП о закрытии дела "Роттердам+".



Суд признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.



Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.



11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.



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