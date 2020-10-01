Часть госпредприятий приносит казне одни убытки Ряд государственных предприятий получили убыток при запланированной прибыли по результатам деятельности в 2019 году. Об этом говорится в письме Государственной аудиторской службы, которое передала в распоряжение ЭП экспертная организация Statewatch.



Отмечается, что в течение января-июня 2020 года органы Госаудитслужбы проверили состояние утверждения и исполнения финансовых планов 40 субъектов хозяйствования государственного сектора экономики.



В финансовом плане на 2019 год отдельных предприятий не предусмотрено получение чистой прибыли, зато задекларированы плановые убытки. Речь идет о "Лисичанскуголь", где был запланирован убыток на сумму 755 млн грн, фактически получен убыток на сумму 368 млн грн; орган управления - Минэкоэнерго.



Несмотря на запланированные прибыли по результатам работы за 2019 год рядом предприятий фактически получены убытки. Речь идет о: Чертковском комбинате хлебопродуктов" (10,4 млн грн убытков при 1,5 млн грн плановой прибыли; орган управления - Госрезерв), Гайсинском спиртовом заводе (743 тыс грн убытков при 4,496 млн грн плановой прибыли; орган управления - "Укрспирт").



Кроме того, значительное количество субъектов хозяйствования государственного сектора экономики недополучили запланированную прибыль по результатам работы за 2019 год.



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