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Часть госпредприятий приносит казне одни убытки

01.10.20 08:46 , Экономическая правда
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Ряд государственных предприятий получили убыток при запланированной прибыли по результатам деятельности в 2019 году. Об этом говорится в письме Государственной аудиторской службы, которое передала в распоряжение ЭП экспертная организация Statewatch.

Отмечается, что в течение января-июня 2020 года органы Госаудитслужбы проверили состояние утверждения и исполнения финансовых планов 40 субъектов хозяйствования государственного сектора экономики.

В финансовом плане на 2019 год отдельных предприятий не предусмотрено получение чистой прибыли, зато задекларированы плановые убытки. Речь идет о "Лисичанскуголь", где был запланирован убыток на сумму 755 млн грн, фактически получен убыток на сумму 368 млн грн; орган управления - Минэкоэнерго.

Несмотря на запланированные прибыли по результатам работы за 2019 год рядом предприятий фактически получены убытки. Речь идет о: Чертковском комбинате хлебопродуктов" (10,4 млн грн убытков при 1,5 млн грн плановой прибыли; орган управления - Госрезерв), Гайсинском спиртовом заводе (743 тыс грн убытков при 4,496 млн грн плановой прибыли; орган управления - "Укрспирт").

Кроме того, значительное количество субъектов хозяйствования государственного сектора экономики недополучили запланированную прибыль по результатам работы за 2019 год.

МинПром

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