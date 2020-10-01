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Китайская компания подала новую заявку на покупку Мотор Сич

01.10.20 08:21 , Интерфакс-Украина
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Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group, и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского 23 сентября подали обновленную совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на покупку ПАО "Мотор Сич", говорится в сообщении Xinwei на Шанхайской фондовой бирже в среду.

Согласно ему АМКУ 20 августа информировал компании, что их заявка от 4 августа требовала дополнительных материалов, работа над которыми была проведена, и сейчас обновленная заявка находится в комитете.

"Существует неопределенность относительно того, может ли она быть окончательно одобрена", – говорится в документе.

Xinwei напомнила, что предыдущая совместная заявка на покупку "Мотор Сич" с госконцерном "Укроборонпром" от лета 2019 года, была отозвана в связи с новыми договоренностями с DCH. Компания также указала, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев. После подачи новой заявки Xinwei АМКУ уведомил о рассмотрении четырех дел по покупке акций "Мотор Сичи", в том дело о покупке акций еще до подачи заявки Xinwei с "Укроборонпромом", начатое комитетом по собственной инициативе из-за отсутствия разрешения. "По результатам проведенной проверки в случае выявления нарушений будут приняты жесткие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством", – заявлял АМКУ.

В то же время, по имеющимся данным, спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

Помимо того, сообщилось о направленном Skyrizon Украине сообщении о намерении начать международный арбитраж или решить спор путем переговоров. В этом документе они оценили свой ущерб в 3,5 млрд долл. из-за якобы нарушения украинской стороной межправсоглашения с Китаем о взаимной защите инвестиций в виде ареста акций и невозможностью воспользоваться своими правами акционера. 

МинПром

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