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Впервые за 4 года украинцы начали реально беднеть

30.09.20 17:50 , РБК Украина
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Реальные располагаемые доходы украинцев во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%. Это стало первым падением реальных доходов с первого квартала 2016 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, доходы населения Украины составили 867,5 млрд грн, расходы 865,6 млрд грн. По данным статистического ведомства, прирост сбережений в 2019 году составило 1,9 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 15566 грн (в ІІ квартале 2019 года - 16345 грн).

Напомним, потребительские расходы домашних хозяйств за второй квартал 2020 года упали на 10,4%. По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за второй квартал 2020 года были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 42,9%.

Отметим, реальные доходы украинцев (с учетом инфляции) в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 6,5%, что в 1,7 раза медленнее, чем в 2017 и 2018 годах (10,9%).

Как сообщалось, в июне НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев.

МинПром

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