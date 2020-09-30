Для Германии дело чести достроить Северный поток-2 – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что вопрос завершения строительства газопровода "Северный поток-2" теперь дело чести для Германии. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы видим, как Соединенные Штаты ежедневно публично пытаются унизить Европейский союз, прежде всего Германию", — сказал глава российского МИД. Он добавил, что официальные американские лица заставляют немцев осознать свое счастье, говоря об отказе от "Северного потока-2" для укрепления энергетической безопасности.
Строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года Штаты захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.