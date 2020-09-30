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На СМНПО-Инжиниринг заработал кузнечный цех

30.09.20 17:12 , ГМК Центр
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АО "СМНПО-Инжиниринг" (ранее Сумское машиностроительное научно-производственное объединение, Сумское МНПО) спустя 10 лет возобновило работу кузнечного цеха благоадря расширению производства и росту числа заказов. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

ех был законсервирован в 2010 году из-за недостаточной загрузки и признан нерентабельным. Более 10 лет площадку использовали как складское помещение. В связи с расширением производства, увеличением заказов руководство объединения решило возродить цех", − говорится в заявлении предприятия.

Цех будет изготовлять поковки, которые востребованы не только "СМНПО-Инжиниринг", но и другими машиностроительными предприятиями региона. В цехе уже провели пробный пуск кузнечного оборудования, а также ввели в эксплуатацию новый ленточнопильный станок.

"Шаг за шагом мы начинаем возрождать предприятие. Запускаем цеха. На данный момент мы занимаемся и производством, и реконструкцией, и техническим перевооружением предприятия", − заявил Владимир Лукьяненко, гендиректор предприятия.

Сумское МНПО – один из лидеров в Европе по производству газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения, широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

МинПром

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