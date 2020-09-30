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В Украине таможня и налоговая служба станут едиными юридическими лицами

30.09.20 16:51 , РБК Украина
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Кабинет министров Украины принял решение о реорганизации территориальных органов Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы, которые функционировали в качестве юридических лиц. Они станут обособленными подразделениями этих ведомств.

Постановления приняты во время заседания правительства 30 сентября.

Как отметил во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина уже выполнила два структурных маяка программы сотрудничества с Международным валютным фондом. По его словам, речь идет о свободном рынке газа для населения и плане сокращения неработающих кредитов в государственных банках.

"Сегодня мы будем принимать постановления, являющиеся одним из структурных маяков сотрудничества с Международным валютным фондом. Речь идет о решении, которое позволит Государственной таможенной и налоговой службам начать работать как единым юридическим лицам. Теперь территориальные органы будут не отдельными юридическим лицами, а просто отдельными подразделениями центрального органа исполнительной власти", - сказал он.

По словам Д.Шмыгаля, это решение положительно оценивают международные эксперты.

Отметим, министр финансов Сергей Марченко заявил, что без кредитов МВФ будет трудно профинансировать расходы государственного бюджета в 2021 году.

МинПром

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