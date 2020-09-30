В России налог на добычу полезных ископаемых повысили в 3,5 раза Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон, который с 1 января 2021 года вводит рентный коэффициент (К-рента) в размере 3,5 к действующей ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на ряд твердых полезных ископаемых. Документ (N1023276-7) был внесен в Госдуму правительством 18 сентября.



В Налоговый кодекс, в статью, где прописаны ставки НДПИ на твердые полезные ископаемые, вводится рентный коэффициент (К-рента). Коэффициент в размере 3,5 к ставке НДПИ предлагается применять к ряду видов твердых полезных ископаемых, в том числе калийных солей (действующая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), руд черных и редких металлов (сейчас - 4,8%), нефелинов, бокситов, природной соли и чистого хлористого натрия (5,5%), кондиционных руд цветных металлов (8%), а также многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь, никель и платину и добываемой на территории Красноярского края (действующая ставка - 730 руб./т).



Между первым и вторым чтением законопроекта бизнесу удалось добиться пятилетней отсрочки на применение повышающего коэффициента для новых проектов по добыче, по которым заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Степень выработанности запасов на этих участках по состоянию на 1 января 2021 г. должна составлять менее 1%.



Минфин рассчитывает, что повышение НДПИ даст бюджету дополнительно 56 млрд рублей в год. По сообщению ряда СМИ, компании готовят дополнительные предложения по смягчению законопроекта.



Другим пакетом поправок, теперь уже в Бюджетный кодекс, изменен также норматив распределения доходов от повышения НДПИ между федеральным и региональными бюджетами: доходы от повышенного в 3,5 раза НДПИ будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 87%, а в региональный - по нормативу 17%. В отношении твердых полезных ископаемых, ставка НДПИ в отношении которых не менялась, сохраняется действующий норматив распределения доходов: в федеральный бюджет 40%, в региональный - 50%.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



