Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В России налог на добычу полезных ископаемых повысили в 3,5 раза

30.09.20 14:56 , Интерфакс
печать
размер текста:

Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон, который с 1 января 2021 года вводит рентный коэффициент (К-рента) в размере 3,5 к действующей ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на ряд твердых полезных ископаемых. Документ (N1023276-7) был внесен в Госдуму правительством 18 сентября.

В Налоговый кодекс, в статью, где прописаны ставки НДПИ на твердые полезные ископаемые, вводится рентный коэффициент (К-рента). Коэффициент в размере 3,5 к ставке НДПИ предлагается применять к ряду видов твердых полезных ископаемых, в том числе калийных солей (действующая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), руд черных и редких металлов (сейчас - 4,8%), нефелинов, бокситов, природной соли и чистого хлористого натрия (5,5%), кондиционных руд цветных металлов (8%), а также многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь, никель и платину и добываемой на территории Красноярского края (действующая ставка - 730 руб./т).

Между первым и вторым чтением законопроекта бизнесу удалось добиться пятилетней отсрочки на применение повышающего коэффициента для новых проектов по добыче, по которым заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Степень выработанности запасов на этих участках по состоянию на 1 января 2021 г. должна составлять менее 1%.

Минфин рассчитывает, что повышение НДПИ даст бюджету дополнительно 56 млрд рублей в год. По сообщению ряда СМИ, компании готовят дополнительные предложения по смягчению законопроекта.

Другим пакетом поправок, теперь уже в Бюджетный кодекс, изменен также норматив распределения доходов от повышения НДПИ между федеральным и региональными бюджетами: доходы от повышенного в 3,5 раза НДПИ будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 87%, а в региональный - по нормативу 17%. В отношении твердых полезных ископаемых, ставка НДПИ в отношении которых не менялась, сохраняется действующий норматив распределения доходов: в федеральный бюджет 40%, в региональный - 50%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:37
3 квартал стал рекордным по числу слияний и поглощений в мире
14:17
В металлургпроме Украины немного снизились зарплаты
14:04
Россия нарастила выпуск чугуна в августе
13:49
В парламент подали законопроект о контроле за промышленными выбросами
13:39
В Мариуполе стартовал финал конкурса рабочих профессий WorldSkills Ukraine
13:36
АЭС Украины снижают выработку энергии
13:22
США начали расследовать импорт алюминиевой фольги из пяти стран
13:05
Shell спишет 1,5 млрд долл. из-за обесценивания активов и уволит 9 тыс. человек
12:44
Китай запустил еще один завод по производству алюминиевых сплавов
12:21
Westinghouse будет поставлять ядерное топливо на Ривненскую АЭС
12:05
Суд отказал Центрэнерго во взыскании с Укрэнерго 565 млн грн
11:50
CISA прогнозирует падение стального экспорта КНР на 14,5%
11:43
Суд наложил арест на имущество черкасского Азота
11:28
Локализация локомотивов обеспечит заказами 150 украинских предприятий
11:18
Выпуск окатышей на СевГОКе упал почти наполовину
11:12
В I полугодии мировой выпуск нержавейки снизился почти на 10%
10:56
В Украине впервые более 4 тыс заболевших коронавирусом за сутки
10:47
Спрос на нержавейку во всем мире падает, а в Китае растет
10:33
Япония сокращает экспорт стали
10:12
Потреблению сортового проката пророчат лишь небольшое падение
29.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!