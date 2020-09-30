3 квартал стал рекордным по числу слияний и поглощений в мире Активность в сфере слияний и поглощений (M&A) восстанавливается после затишья на пике пандемии COVID-19, в результате третий квартал стал самым загруженным по числу крупных соглашений за три десятилетия.



По данным Refinitiv, совокупная стоимость 36 объявленных по всему миру сделок M&A на сумму свыше 5 млрд долл. в июле-сентябре достигла 456 млрд долл. И число соглашений, и их суммарный объем являются рекордными за время ведения подобных расчетов.



"Темпы восстановления в августе и сентябре нас несколько удивили, - сказал соруководитель отдела M&A в JPMorgan Дирк Альберсмайер. - Это был потрясающий третий квартал с точки зрения восстановления".



Только в текущем месяце были заключены сделки по слияниям и поглощениям на сумму 391 млрд долл., что на 73% превышает показатель за тот же месяц прошлого года.



"Рынок M&A в основном бездействовал почти весь второй квартал, поэтому возник "отложенный спрос", - отмечает партнер юрфирмы Kirkland & Ellis Эрик Шиле, слова которого приводит Financial Times. По его мнению, это стало основной причиной резкого усиления активности летом.



"Есть чрезвычайно высокий интерес к качественным компаниям", - полагает глава отдела M&A региона EMEA в Citigroup Элисон Хардинг-Джонс. При этом наиболее сильно пострадавшие из-за пандемии компании используют подобные сделки для того, чтобы стать "крупнее, сильнее, более диверсифицированными", добавила она.



Активность в сфере M&A привела к росту комиссионного вознаграждения. Банки Уолл-стрит в третьем квартале получили рекордные 28 млрд долл. от инвестиционного банкинга, в результате чего данный показатель с начала текущего года достиг 89 млрд долл.



Пять крупнейших банков Уолл-стрит получили комиссионное вознаграждение как минимум на 20% выше прошлогодних показателей, в том числе благодаря росту объемов размещения акций и спросу на кредитование со стороны компаний из-за кризиса.



"Если бы вы мне сказали в середине марта, что бизнес может работать так хорошо во время пандемии, я бы ни за что не поверил", - сказал соруководитель инвестиционного банкинга в Goldman Sachs Грег Лемкау.



Тем не менее, усиление активности летом не смогло компенсировать низкие результаты начала года. В январе-сентябре объем M&A составил 2,2 трлн долл. - минимальный показатель для девяти месяцев с 2013 года.



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