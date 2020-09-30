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В металлургпроме Украины немного снизились зарплаты

30.09.20 14:17 , ГМК Центр
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В августе 2020 года средний уровень зарплат на предприятиях ГМК Украины немного снизился почти по всем позициям, но падение было преимущественно минимальным. Наибольшее снижение наблюдалось на горнорудных предприятиях, где доходы работников уменьшились в среднем на 9,5% – до 17,9 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные Профсоюза металлургов и горняков Украины (ПМГУ).

Средние зарплаты на предприятиях отрасли в августе были такими: на коксохимических предприятиях – 18,8 тыс. грн (-9,2%); на трубных предприятиях – 13,3 тыс. грн (+0,8%); на предприятиях черной металлургии – 17,5 тыс. грн (-2,5%); на предприятиях цветной металлургии – 10,5 тыс. грн (+3%).

В целом по промышленности средний уровень зарплат в августе составил 12,9 тыс. грн (-1,8%), по Украине – 11,4 тыс. грн (-3%).

В июле средний уровень зарплат на предприятиях ГМК Украины вырос почти по всем позициям. Самая высокая динамика наблюдалась на горнорудных предприятиях, где доходы работников выросли в среднем на 13,7% – до 19,8 тыс. грн.

По итогам 2019 года зарплаты в ГМК выросли в среднем на 25-30%. Больше всего зарабатывали в прошлом году коксохимики, меньше всего – трубники и ферросплавщики.

МинПром

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