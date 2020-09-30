В парламент подали законопроект о контроле за промышленными выбросами В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №4167 от 29.09.2020 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения".



Об этом на своей странице в Facebook написал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. Инициатор документа – премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Законопроект предусматривает внедрение системы контроля промышленного загрязнения в рамках проекта "Наилучшие доступные технологии и методы управления для Украины" (НДТМ для Украины), который реализуется при поддержке Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) по поручению правительства Германии.



Законопроект предлагает ввести интегрированное разрешение на выбросы загрязняющих веществ для предприятий, которые являются загрязнителями окружающей среды.



Документ определяет основные требования к интегрированному разрешению, перечень видов деятельности, которые требуют получения такого разрешения, процедуру его выдачи, особенности мониторинга выбросов, а также контроля субъектов хозяйствования, которые получили разрешения.



Также будет введена электронная система выдачи интегрированных разрешений. Она призвана уменьшить нагрузку на субъектов хозяйствования, а также оптимизировать взаимодействие государства, бизнеса и общественности.



Принять такой документ требует "Концепция государственной политики в сфере промышленного загрязнения", одобренная Кабмином в мае 2019 года.



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