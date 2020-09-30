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АЭС Украины снижают выработку энергии

30.09.20 13:36 , Бизнес Цензор
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29 сентября атомные станции Украины недовыработали 14,51 млн кВт·ч электроэнергии. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", передает БизнесЦензор.

30 сентября 2020 года на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. Доступная генерирующая мощность НАЭК "Энергоатом" составляет – 8 660 МВт, текущая мощность – 8 200 МВт. 30 сентября 2020 года энергоблоки АЭС Украины выработали 193,7 млн кВт·ч.

"Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 14,51 млн кВт·ч электроэнергии", - сообщает "Энергоатом".

С начала сентября производство составляет 5 437,1 млн кВт·ч. Из-за балансовых ограничений, АЭС с начала сентября недовыработали 266,85 млн кВт·ч. С начала 2020 года - 56 572,49 млн кВт·ч. Из-за балансовых ограничений АЭС с начала года недовыработали 8 400,6 млн кВт·ч.

Производство электроэнергии всеми электростанциями государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" в январе-августе 2020 года сократилось на 6,2% (на 3 млрд 413,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 51 млрд 284,8 млн кВт-ч.

"Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65% (на 1 млрд 397,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 83 млрд 228,4 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт. 

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

МинПром

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