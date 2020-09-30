США начали расследовать импорт алюминиевой фольги из пяти стран Американская Aluminum Association и несколько входящих в нее компаний подали иск в Министерство торговли США, требуя провести антидемпинговое расследование импорта алюминиевой фольги из пяти стран: Армении, Бразилии, Омана, России и Турции. Кроме того, оманские и турецкие компании обвиняются в получении незаконных государственных субсидий.



Объектом иска является фольга любой ширины толщиной 0,2 мм и менее, поставляемая в рулонах весом более 25 фунтов (11,35 кг).



Как заявляют авторы петиции, совокупный импорт данной продукции из пяти стран увеличился от 45,46 тыс. т в 2017 г. до 95,42 тыс. т в 2019 г. и рос быстрее, чем американский импорт фольги в целом и ее потребление в США. Для компаний из Омана и Турции Aluminum Association насчитала соответственно 8 и 25 программ государственной поддержки.



Генеральный директор ассоциации Тим Доббинс увязывает расширение поставок алюминиевой фольги из пяти стран с введением в 2018 г. антидемпинговых пошлин на аналогичную китайскую продукцию. По его извращенной логике, китайские компании, потеряв американский рынок, увеличили экспорт фольги в страны СНГ, Ближнего Востока и Латинской Америки, а тамошние производители, уступив часть своего рынка китайцам, стали сбрасывать излишки своей продукции в США.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



