Shell спишет 1,5 млрд долл. из-за обесценивания активов и уволит 9 тыс. человек Британско-нидерландская Royal Dutch Shell сообщила, что в lll квартале спишет 1-1,5 млрд долл. в связи с обесцениванием активов. До конца 2022 года компания сократит штат на 7000-9000 человек.



В том числе до конца 2020 года из Shell 1500 сотрудников уволятся по собственному желанию. Пока в компании работает около 83 тыс. человек, по данным FactSet.



Shell заявила, что меры по упрощению организационной структуры помогут к 2022 году достичь экономии в 2-2,5 млрд долл. в год.



Компания также сообщила, что добыча по итогам третьего квартала оценивается в 2,15-2,25 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Этот показатель включает потерю 60-70 тыс. бнэ/с из-за ураганов в Мексиканском заливе.



Загрузка НПЗ в июле-сентябре составляла 64-68%. Продажи нефтепродуктов, как ожидается, будут находиться в диапазоне от 4 млн до 5 млн баррелей в сутки.



Котировки акций Shell растут более чем на 2% в ходе торгов в Лондоне в среду. С начала текущего года капитализация компании упала на 55%.



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