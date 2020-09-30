Китай запустил еще один завод по производству алюминиевых сплавов

Китайская компания Meijia Nonferrous Metal приступила к горячим испытаниям оборудования на своем новом заводе по производству алюминиевых сплавов, построенного в провинции Фуцзянь на территории индустриального парка Gutian Dajila.
Мощность первой очереди предприятия составляет 100 тыс. т в год. На нем будут выпускаться алюминиевые сплавы в слитках, а также колеса, строительные профили и другая продукция.
Стоимость проекта составила 210 млн юаней (31 млн долл.). В дальнейшем компания планирует в течение трех лет вложить в строительство второй очереди еще 1,5 млрд. юаней. Это даст возможность увеличить производительность и расширить сортамент.
Недавно проект по строительству завода по производству алюминиевых сплавов и готовой продукции из них мощностью до 300 тыс. т в год запустила другая китайская компания Regal Metal.
По данным таможенной службы КНР, в первые восемь месяцев 2020 г. импорт алюминиевого лома в страну составил 553 тыс. т, что на 51% меньше, чем в тот же период прошлого года. Остаток квоты на четвертый квартал составляет 266 тыс. т. Но по данным некоторых источников, в 2021 г. правительство Китая может сильно ослабить ограничения на импорт цветного лома, так как участники отрасли гарантируют, что не будут ввозить под его видом промышленные и бытовые отходы из западных стран.