Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китай запустил еще один завод по производству алюминиевых сплавов

30.09.20 12:44 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Китайская компания Meijia Nonferrous Metal приступила к горячим испытаниям оборудования на своем новом заводе по производству алюминиевых сплавов, построенного в провинции Фуцзянь на территории индустриального парка Gutian Dajila.

Мощность первой очереди предприятия составляет 100 тыс. т в год. На нем будут выпускаться алюминиевые сплавы в слитках, а также колеса, строительные профили и другая продукция.

Стоимость проекта составила 210 млн юаней (31 млн долл.). В дальнейшем компания планирует в течение трех лет вложить в строительство второй очереди еще 1,5 млрд. юаней. Это даст возможность увеличить производительность и расширить сортамент.

Недавно проект по строительству завода по производству алюминиевых сплавов и готовой продукции из них мощностью до 300 тыс. т в год запустила другая китайская компания Regal Metal.

По данным таможенной службы КНР, в первые восемь месяцев 2020 г. импорт алюминиевого лома в страну составил 553 тыс. т, что на 51% меньше, чем в тот же период прошлого года. Остаток квоты на четвертый квартал составляет 266 тыс. т. Но по данным некоторых источников, в 2021 г. правительство Китая может сильно ослабить ограничения на импорт цветного лома, так как участники отрасли гарантируют, что не будут ввозить под его видом промышленные и бытовые отходы из западных стран.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:49
В парламент подали законопроект о контроле за промышленными выбросами
13:39
В Мариуполе стартовал финал конкурса рабочих профессий WorldSkills Ukraine
13:36
АЭС Украины снижают выработку энергии
13:22
США начали расследовать импорт алюминиевой фольги из пяти стран
13:05
Shell спишет 1,5 млрд долл. из-за обесценивания активов и уволит 9 тыс. человек
12:21
Westinghouse будет поставлять ядерное топливо на Ривненскую АЭС
12:05
Суд отказал Центрэнерго во взыскании с Укрэнерго 565 млн грн
11:50
CISA прогнозирует падение стального экспорта КНР на 14,5%
11:43
Суд наложил арест на имущество черкасского Азота
11:28
Локализация локомотивов обеспечит заказами 150 украинских предприятий
11:18
Выпуск окатышей на СевГОКе упал почти наполовину
11:12
В I полугодии мировой выпуск нержавейки снизился почти на 10%
10:56
В Украине впервые более 4 тыс заболевших коронавирусом за сутки
10:47
Спрос на нержавейку во всем мире падает, а в Китае растет
10:33
Япония сокращает экспорт стали
10:12
Потреблению сортового проката пророчат лишь небольшое падение
09:49
Канадская Imperial Metals возобновит работу медного рудника в надежде на высокие цены
09:34
Российские авиастроители начали терять иностранных поставщиков
09:11
В Европе активно выбирают газ из хранилищ
08:54
Российские металлурги пытаются смягчить позицию властей по ренте
29.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!