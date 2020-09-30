Суд отказал Центрэнерго во взыскании с Укрэнерго 565 млн грн Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск "Центрэнерго" к "Укрэнерго" о взыскании 565,5 млн грн. Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.



"Центрэнерго" пыталось взыскать с "Укрэнерго" убытки "за злоупотребление ОСП (оператором системы передачи) в виде предоставления диспетчерских команд на разгрузку и отключение энергоблоков от сети".



Согласно судебным материалам "Центрэнерго" свой иск мотивировало договором об участии в балансирующем рынке и тем, что на протяжении 2019-2020 годов предприятие систематически получало команды от оперативного диспетчера "Укрэнерго" по остановке энергетического оборудования ТЭС с отметкой "С целью обеспечения операционной безопасности ОЭС Украина и восстановления оперативного резерва ТЭС и АЭС".



Хозсуд Киева констатировал, что "Центрэнерго" документально не доказало неправомерное поведение "Укрэнерго" и несения истцом ущерба на 565,5 млн грн вследствие поведения ответчика.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



