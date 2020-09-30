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CISA прогнозирует падение стального экспорта КНР на 14,5%

30.09.20 11:50 , МеталлСервис
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Согласно ожиданиям China Iron and Steel Association, в течение 2020 года из Китая за рубеж будет отправлено порядка 55 млн. тонн стальной продукции - на 14,45% меньше, чем по итогам 2019 года (64,29 млн. тонн).

За январь-август стальной экспорт из КНР сократился на 18,6% до 36,557 млн. тонн, сообщает SteelOrbis.

"Эффективный контроль над пандемией Covid-19 способствовал быстрому восстановлению экономического развития в Китае, что увеличило в 2020 году спрос на сталь и привело к росту её производства до исторически высокого уровня. Между тем Китай стал нетто-импортёром стали, столкнувшись с сокращением экспорта на фоне роста спроса на внутреннем рынке и разрывом цен между зарубежной и местной сталью. При этом прибыль меткомпаний оказалась ниже, чем в предыдущие годы, из-за резкого роста цен на сырьё. ..Постепенно импорт стали в Китай сократится (на фоне восстановления зарубежных рынков и уменьшения разницы в цене на металлопродукцию за рубежом и внутри КНР), а стальной экспорт станет стабильно увеличиваться", - говорят в CISA.

МинПром

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