Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Суд наложил арест на имущество черкасского Азота

30.09.20 11:43 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Хозсуд Черкасской области удовлетворил заявление ЧАО "Азот" об обеспечении иска и наложил арест на имущество (основные средства цехов), которые являются предметом залога по договорам залога, заключенным в 2010-2012 годах со "Сбербанком". Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Суд запретил частным и государственным нотариусам, а также любым другим лицам совершать исполнительные надписи нотариуса на соответствующих договорах залога, а также запретил любым лицам совершать любые действия по обращению взыскания на соответствующие предметы залога.

Согласно судебным материалам ЧАО "Азот" отмечало, что получило от банка уведомление-требования от 30.07.2020 о возврате полной суммы задолженности по кредитному договору, в которых банк требовал в течение 30 дней погасить задолженность в размере 64,5 млн долл и 1, 4 млрд грн.

"Сбербанк" предупредил заявителя, что в случае невыполнения требования банк будет вынужден обратить взыскание на переданное в залог имущество путем совершения исполнительной надписи нотариуса.

Хозсуд Черкасской области также рассматривает дело по иску "Сбербанка" к ЧАО "Азот" о взыскании 2,63 млрд грн задолженности по договору об открытии кредитной линии.

Черкасский "Азот" входит в азотный бизнес холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:21
Westinghouse будет поставлять ядерное топливо на Ривненскую АЭС
12:05
Суд отказал Центрэнерго во взыскании с Укрэнерго 565 млн грн
11:50
CISA прогнозирует падение стального экспорта КНР на 14,5%
11:28
Локализация локомотивов обеспечит заказами 150 украинских предприятий
11:18
Выпуск окатышей на СевГОКе упал почти наполовину
11:12
В I полугодии мировой выпуск нержавейки снизился почти на 10%
10:56
В Украине впервые более 4 тыс заболевших коронавирусом за сутки
10:47
Спрос на нержавейку во всем мире падает, а в Китае растет
10:33
Япония сокращает экспорт стали
10:12
Потреблению сортового проката пророчат лишь небольшое падение
09:49
Канадская Imperial Metals возобновит работу медного рудника в надежде на высокие цены
09:34
Российские авиастроители начали терять иностранных поставщиков
09:11
В Европе активно выбирают газ из хранилищ
08:54
Российские металлурги пытаются смягчить позицию властей по ренте
08:09
Руда в Китае подорожала из-за остановки обогатительной фабрики Vale
29.09.20
17:50
Введение рынка земли в Украине отложено на неопределенный срок
17:30
Украинцы не собираются платить за дорогую коммуналку
17:11
Нельзя допустить повышения цены на электроэнергию для бизнеса – нардеп
16:46
ДМК ввел адаптивный карантин до 31 октября
16:32
В Украине хотят усилить защиту безработных в период карантина
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!