Локализация локомотивов обеспечит заказами 150 украинских предприятий Для реализации проекта локализации электровозов могут быть задействованы 150 промышленных предприятий машиностроительной и смежных отраслей Украины. Об этом пишет Центр транспортных стратегий в статье "Выехать на своем: Может ли Украина обеспечить локализацию производства локомотивов?".



Руководитель Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко отмечает, что их предприятие сотрудничает с такими украинскими поставщиками, как "Электротяжмаш", "Электромашина", "Смелянский электромеханический завод", "Запорожский механический завод", "Харьковский подшипниковый завод", "Запорожский подшипниковый завод", "Бериславский машиностроительный завод", "Бердянский кабельный завод", "Запорожский кабельный завод", а также с лакокрасочными заводами Украины.



"Все проекты глубокой модернизации локомотивов (а мы их выполнили уже около 40 единиц), мы выполняем с максимальным использованием отечественных комплектующих. За рубежом приобретаем только те узлы, которые не производятся в Украине. Это двигатель и компрессор", - говорит он.



Другой собеседник ЦТС говорит, что за 1 млн евро в Украине мог бы быть построен хороший отечественный односекционный электровоз. Он приводит в пример, что в Харькове можно купить электрический двигатель, в Хмельницком - системы для управления и диагностики и тяговый трансформатор, в Днепре - тормозные колодки и модульную кабину, колесные пары и бандажи, в Каменском - оси. Тепловоз, по его словам, тоже можно сделать из украинских деталей. Купить у иностранцев нужно будет только дизель-генераторную установку, которая стоит около 700-800 тыс. евро. То есть, отечественный тепловоз обойдется в 1,5 млн евро.



Член правления "Укрзализныци" Франтишек Буреш считает, что в плане локализации производства подвижного состава у предприятий УЗ есть свои плюсы. "Наши заводы имеют ряд преимуществ, которые могут служить как дополнительный аргумент для привлечения инвестиций. В частности, это наличие свободных производственных площадей для размещения новых цехов для локализации; наличие свободных территорий, на которых возможно строительство новых помещений, комплексов; удобная транспортная инфраструктура, наличие подъездных путей, и главное - сохраненный коллектив профессионалов, работающих у нас. Уверен, что все эти факторы в комплексе позволят обеспечить высокий уровень локализации производства локомотивов и, как следствие, получить высокотехнологичный и надежный продукт", - отметил он.



МинПром



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