В I полугодии мировой выпуск нержавейки снизился почти на 10%

Согласно данным, опубликованным во вторник International Stainless Steel Forum (ISSF), выплавка нержавеющей стали в мире за I полугодие 2020 года составила 23,673 млн. тонн. Сокращение объёмов в годовом соотношении — 9,4%.
На долю металлургических предприятий КНР в общемировом объёме производства нержавеющей стали пришлось 13,961 млн. тонн, снижение показателей к I полугодию 2019 года — 2,7%. Страны Азии (без учёта Китая и Южной Кореи) изготовили за январь-июнь 2,966 млн. тонн нержавеющей стали, что на 23,9% ниже результата аналогичного периода прошлого года.
Производство нержавеющей стали в Европе за первые 6 месяцев 2020 года сократилось на 16,3% в годовом соотношении до 3,131 млн. тонн. В США металлургические предприятия выпустили за I полугодие 1,077 млн. тонн нержавейки — на 20,3% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Производители нержавеющей стали Бразилии, Индонезии, РФ, Южной Африки и Южной Кореи (указаны в сводке ISSF как «другие») ухудшили показатели на 8,4% в годовом соотношении до 2,538 млн. тонн.