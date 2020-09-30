Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В I полугодии мировой выпуск нержавейки снизился почти на 10%

30.09.20 11:12 , МеталлСервис
печать
размер текста:

Согласно данным, опубликованным во вторник International Stainless Steel Forum (ISSF), выплавка нержавеющей стали в мире за I полугодие 2020 года составила 23,673 млн. тонн. Сокращение объёмов в годовом соотношении — 9,4%.

На долю металлургических предприятий КНР в общемировом объёме производства нержавеющей стали пришлось 13,961 млн. тонн, снижение показателей к I полугодию 2019 года — 2,7%. Страны Азии (без учёта Китая и Южной Кореи) изготовили за январь-июнь 2,966 млн. тонн нержавеющей стали, что на 23,9% ниже результата аналогичного периода прошлого года.

Производство нержавеющей стали в Европе за первые 6 месяцев 2020 года сократилось на 16,3% в годовом соотношении до 3,131 млн. тонн. В США металлургические предприятия выпустили за I полугодие 1,077 млн. тонн нержавейки — на 20,3% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Производители нержавеющей стали Бразилии, Индонезии, РФ, Южной Африки и Южной Кореи (указаны в сводке ISSF как «другие») ухудшили показатели на 8,4% в годовом соотношении до 2,538 млн. тонн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:21
Westinghouse будет поставлять ядерное топливо на Ривненскую АЭС
12:05
Суд отказал Центрэнерго во взыскании с Укрэнерго 565 млн грн
11:50
CISA прогнозирует падение стального экспорта КНР на 14,5%
11:43
Суд наложил арест на имущество черкасского Азота
11:28
Локализация локомотивов обеспечит заказами 150 украинских предприятий
11:18
Выпуск окатышей на СевГОКе упал почти наполовину
10:56
В Украине впервые более 4 тыс заболевших коронавирусом за сутки
10:47
Спрос на нержавейку во всем мире падает, а в Китае растет
10:33
Япония сокращает экспорт стали
10:12
Потреблению сортового проката пророчат лишь небольшое падение
09:49
Канадская Imperial Metals возобновит работу медного рудника в надежде на высокие цены
09:34
Российские авиастроители начали терять иностранных поставщиков
09:11
В Европе активно выбирают газ из хранилищ
08:54
Российские металлурги пытаются смягчить позицию властей по ренте
08:09
Руда в Китае подорожала из-за остановки обогатительной фабрики Vale
29.09.20
17:50
Введение рынка земли в Украине отложено на неопределенный срок
17:30
Украинцы не собираются платить за дорогую коммуналку
17:11
Нельзя допустить повышения цены на электроэнергию для бизнеса – нардеп
16:46
ДМК ввел адаптивный карантин до 31 октября
16:32
В Украине хотят усилить защиту безработных в период карантина
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!