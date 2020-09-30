Спрос на нержавейку во всем мире падает, а в Китае растет

В 2020 г. видимое потребление нержавеющей стали в Китае возрастет на 5-6% по сравнению с прошлогодним уровнем благодаря высокому спросу со стороны судо-, авиастроению и железнодорожному машиностроению. С таким прогнозом выступила Лю Яньпин, генеральный секретарь Совета по нержавеющей стали китайской ассоциации производителей спецсталей CSSC.
По ее словам, в других странах мир рынок нержавеющей стали переживает спад, который начался еще до эпидемии коронавируса. Так, в 2019 г. потребление в Китае выросло на 9,2% по сравнению с предыдущим годом, до 24,1 млн т, а в мире в целом — только на 2,4%.
CSSC прогнозирует, что в Евросоюзе и США видимое потребление нержавеющей стали в текущем году будет на 15-20% меньше, чем в 2019 г.
Ассоциация также отмечает, что рост потребления нержавеющей продукции в Китае будет продолжаться. В прошлом году на душу населения КНР было использовано только 17,2% этого металла, тогда как в Японии и Германии этот показатель превышает 20 кг, а в Италии и Южной Корее — 30 кг.
За первые семь месяцев 2020 г. Китай, по данным CSSС, экспортировал 1,87 млн т нержавеющей стали, на 7,7% меньше, чем в тот же период годом ранее. В то же время, импорт увеличился на 19,6% до 826,4 тыс. т. Основной причиной роста стало двукратное расширение закупок нержавеющей заготовки, преимущественно из Индонезии. За семь месяцев в Китай поступило 364 тыс. т данной продукции.