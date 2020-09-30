В Украине впервые более 4 тыс заболевших коронавирусом за сутки В Украине за минувшие сутки обнаружили 4 027 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в среду, 17 сентября.



Сегодняшний показатель заболеваемости существенно выше вчерашнего, когда сообщалось о 3 627 инфицированных. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 209 959.



За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (549), Донецкой области (345), Днепропетровской области (271), Львовской области (265) и Киеве (219).



Также сообщается о 64 жертвах коронавируса. Всего за время пандемии скончались 4 129 украинцев.



При этом за сутки выздоровели 2 110 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 92 360.



Сейчас коронавирусом болеют 112 470 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 853.



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