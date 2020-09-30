Потреблению сортового проката пророчат лишь небольшое падение Глобальное потребление сортового и фасонного проката составит в 2020 г. 878,6 млн т, что всего лишь на 2,7% уступит показателю прошлого года. Такую оценку дал на виртуальной конференции международной ассоциации производителей и экспортеров арматуры IREPAS менеджер по международным продажам в испанской металлургической компании Celsa Group Александр Гордиенко.



По его словам, в первой половине 2020 г. видимое потребление арматуры в мире снизилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Многие страны стимулировали экономику после карантина с помощью инвестиций в инфраструктуру. В частности, правительство Китая направило на эти цели около 527 млрд долл., что на 90% превышает инфраструктурные капиталовложения в 2019 г. В первые восемь месяцев 2020 г. Китай снизил экспорт сортового проката на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а также нарастил импорт заготовки, что оказало значительную поддержку мировому рынку в самый сложный период.



По оценкам специалистов, инфраструктурные проекты останутся основным источником увеличения спроса на сортовой прокат и в 2021 г. Наиболее проблемным сегментом станет коммерческое (нежилищное) строительство.



Спрос на фасонный прокат и катанку сократился в большей степени, чем на арматуру. Но предложение катанки снизилось сильнее, чем потребление, так как значительная часть этой продукции в мире производится на меткомбинатах, которые во время карантина останавливали доменные печи и пока что вернули в строй лишь сравнительно небольшую их часть.



Для мини-заводов серьезной проблемой стали относительно высокие цены на металлолом, сборы которого повсеместно сократились из-за карантина и экономического спада. Кроме того, китайский импорт поддерживал котировки на заготовку на достаточно высоком уровне.



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