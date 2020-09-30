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Канадская Imperial Metals возобновит работу медного рудника в надежде на высокие цены

30.09.20 09:49 , Металлоснабжение и сбыт
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Канадская компания Imperial Metals сообщает, что рассматривает вопрос о возвращении в строй медно-золотого рудника Mount Polley в провинции Британская Колумбия. Предприятие было остановлено в мае 2019 г. из-за снижения цен на медь.

Особенность Mount Polley заключается в том, что восстановление производства может произойти там только при условии продолжительного периода высоких цен на медь (более 3 долл. за фунт или 6612 долл. за т). Это объясняется тем, что запасов руды на разрабатываемом участке хватит только примерно на семь лет, а для освоения нового компании придется отчислять на эти цели часть доходов.

Как отмечает генеральный директор Imperial Metals Брайен Кайнох, нынешнее подорожание меди представляет собой достаточно долгосрочную тенденцию. Спрос на этот металл в текущем году прибавил несмотря на кризис благодаря росту в Китае, тогда как добыча меди в концентрате уменьшилась из-за карантина в ряде стран Латинской Америки. В дальнейшем потребление меди продолжит расти в таких сферах, как электроэнергетика и производство электромобилей.

До закрытия на Mount Polley добывалось до 20 тыс. т руды в день. Годовая производительность соответствовала 18 тыс. т меди и 55 тыс. унций золота.

МинПром

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