Российские металлурги пытаются смягчить позицию властей по ренте Российские металлургические и химические компании подготовили новые идеи для правительства в попытке смягчить для себя последствия резкого роста налога на добычу, объявленного властями, пишет газета "Коммерсант".



9 сентября представители РСПП на совещании под председательством президента союза Александра Шохина подготовили список вариантов, которые будут вынесены на встречу с первым вице-премьером Андреем Белоусовым 1 октября.



Правительство решило в 3,5 раза повысить НДПИ для фосфоритовых, апатитовых и нефелиновых руд, бокситов, калия, железной руды и руд цветных металлов (кроме золота). В результате Минфин хочет дополнительно собрать 56 млрд руб. в год. Соответствующий законопроект 29 сентября был принят Госдумой во втором чтении. По просьбе бизнеса повышение не распространится на новые проекты, по которым заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Теперь компании обсуждают возможную дифференциацию новой налоговой нагрузки.



Так, рассказывают источники издания, представитель НЛМК на встрече 29 сентября повторил тезисы владельца компании Владимира Лисина, который неделю назад призывал снизить нагрузку для внутренних проектов, повысив ее для компаний-экспортеров.



Такое решение прежде всего поставит в уязвимое положение "Норникель", который и так станет основным пострадавшим: по оценке "ВТБ Капитала", дополнительные выплаты могут стоить "Норникелю" 4,7% EBITDA в 2021 году.



"Норникель", по словам собеседников издания, на встрече предложил согласиться на повышающий коэффициент в 3,5 для всех компаний, но временно. Однако этот вариант не встретил поддержки: отрасль уже пострадала от ряда мер, которые предполагались как временные, но стали по различным причинам постоянными.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



