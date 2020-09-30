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Руда в Китае подорожала из-за остановки обогатительной фабрики Vale

30.09.20 08:09
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Фьючерсы на железную руду в Китае выросли во вторник после того, как горнодобывающая компания Vale заявила, что приостанавливает работу на обогатительной фабрике в Бразилии, хотя торги были вялыми из-за снижения активности на рынке в преддверии национальных праздников 1-8 октября в Китае, передает Reuters.

Контракт на руду с поставкой в январе 2021 года на товарной бирже в Даляне, закрылся на 1,4% с повышением на 1,4% до 780,50 юаня (114,47 долл) за тонну, повышаясь вторую сессию подряд.

Железная руда с поставкой в октябре на Сингапурской бирже подорожала на 1,1% до 115,75 долл. за тонну к 07:07 по Гринвичу, продемонстрировав рост на четвертой сессии.

Приостановление работы обогатительной фабрики Vale Viga по решению суда приведет к сокращению производства железорудной мелочи на 11 000 тонн в сутки. "Перебои в поставках могут оказать краткосрочную поддержку рынку, который снизился с шестилетних максимумов (достигнутых ранее в этом месяце)", - говорится в сообщении аналитиков ING.

"Мы ожидаем, что спрос на строительную сталь в Китае, особенно на арматуру, будет оставаться стабильным в течение октября и ноября", - заявили аналитики исследовательского центра Navigate Commodities в Сингапуре.

Тем не менее, такая поддержка может ослабнуть в последнем квартале, поскольку опасения по поводу поставок железной руды в Китай утихают, а запасы железной руды в стране в портах достигают шестимесячного максимума, согласно консалтинговой компании SteelHome.

"По нашим оценкам, совокупные поставки из Австралии и Бразилии в этом месяце все еще превысят 100 млн. тонн , что может еще больше увеличить запасы в портах", - сказал Хоуи Ли, экономист OCBC Bank в Сингапуре.

МинПром

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