Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ДМК ввел адаптивный карантин до 31 октября

29.09.20 16:46 , uaprom.info
печать
размер текста:

Днепровский металлургический комбинат (ДМК) ввел адаптивный карантин на территории предприятия до 31 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

ДМК намерен таким образом обеспечить условия для устойчивой работы предприятия, а также не допустить возникновения и неконтролируемого распространения коронавируса. В частности, комбинат разрешил руководителям структурных подразделений принимать решение о возможности установления гибкого режима работы для административно-управленческого персонала.

ДМК также ограничил проведение массовых собраний и совещаний в помещениях на территории предприятия. В помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию как минимум в 1,5 метра. Все работники предприятия должны обязательно носить защитные маски во время пребывания на территории. Комбинат проводит усиленную уборку и дезинфекцию помещений, а также температурный скрининг персонала.

С начала карантина в Украине ДМК купил для безопасности работников 1 234 000 медицинских масок, 385 000 нитриловых перчаток и более 2 т дезинфицирующего средства.

Как известно, Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:50
Введение рынка земли в Украине отложено на неопределенный срок
17:30
Украинцы не собираются платить за дорогую коммуналку
17:11
Нельзя допустить повышения цены на электроэнергию для бизнеса – нардеп
16:32
В Украине хотят усилить защиту безработных в период карантина
16:15
Кризис продолжается: потребление э/энергии упало на 7%
15:57
Украину ждет всплеск инфляции из-за печатания гривны – Минэкономики
15:34
Метинвест выкупит свои евробонды на 309 млн долл.
15:17
РЖД ввела скидки на перевозку металлов по некоторым направлениям
15:02
Кабмин изменил правила въезда в Украину для иностранцев
14:44
На ЦГОКе упало производство окатышей
14:42
Интерпайп продолжает улучшать продукцию под требования УЗ - заявление
14:25
Роттердам+ от начала было делом политическим и бизнес-лоббистским – эксперт
14:06
Украина надеется в 2023 году отказаться от кредитов МВФ
13:47
На мировом рынке сократился спрос на никель
13:29
Минэнерго просит 16 млрд грн на программы энергоэффективности
13:13
Украина не успеет ликвидировать ГФС, как требует МВФ
13:01
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело по факту растраты имущества ЗТМК
12:47
Коронавирус обрушил даже экономику Швейцарии
12:32
Индия начнет тотальную регистрацию всех контрактов на импорт чугуна и стали
12:22
Общую сумму субсидий и льгот урезали на 757 млн грн
28.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!