ДМК ввел адаптивный карантин до 31 октября Днепровский металлургический комбинат (ДМК) ввел адаптивный карантин на территории предприятия до 31 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.



ДМК намерен таким образом обеспечить условия для устойчивой работы предприятия, а также не допустить возникновения и неконтролируемого распространения коронавируса. В частности, комбинат разрешил руководителям структурных подразделений принимать решение о возможности установления гибкого режима работы для административно-управленческого персонала.



ДМК также ограничил проведение массовых собраний и совещаний в помещениях на территории предприятия. В помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию как минимум в 1,5 метра. Все работники предприятия должны обязательно носить защитные маски во время пребывания на территории. Комбинат проводит усиленную уборку и дезинфекцию помещений, а также температурный скрининг персонала.



С начала карантина в Украине ДМК купил для безопасности работников 1 234 000 медицинских масок, 385 000 нитриловых перчаток и более 2 т дезинфицирующего средства.



Как известно, Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



