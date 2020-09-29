В Украине хотят усилить защиту безработных в период карантина Верховной Раде рекомендуют усилить защиту безработных, работников и работодателей на время карантина. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует одобрить во втором чтении соответствующий законопроект №3486 за основу. Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.



Закон предлагает оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и большим.



В документе прописаны сроки, в которые работодатели сообщают центру занятости о запланированном массовом высвобождении работников - не позднее чем за два месяца до увольнения и не позднее чем за 30 календарных дней до увольнения в случае, если это госслужащие.



Согласно проекту, лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности, будут предоставлять ваучеры.



При подготовке ко второму чтению в законопроект поступило 39 предложений, 22 из них учли полностью или частично, а 17 - отклонили.



"Комитет по результатам рассмотрения принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.



Напомним, в начале июля Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект №3486 за основу.



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