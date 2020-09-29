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В Украине хотят усилить защиту безработных в период карантина

29.09.20 16:32 , РБК Украина
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Верховной Раде рекомендуют усилить защиту безработных, работников и работодателей на время карантина. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует одобрить во втором чтении соответствующий законопроект №3486 за основу. Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Закон предлагает оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и большим.

В документе прописаны сроки, в которые работодатели сообщают центру занятости о запланированном массовом высвобождении работников - не позднее чем за два месяца до увольнения и не позднее чем за 30 календарных дней до увольнения в случае, если это госслужащие.

Согласно проекту, лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности, будут предоставлять ваучеры.

При подготовке ко второму чтению в законопроект поступило 39 предложений, 22 из них учли полностью или частично, а 17 - отклонили.

"Комитет по результатам рассмотрения принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале июля Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект №3486 за основу.

МинПром

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