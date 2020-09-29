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Нельзя допустить повышения цены на электроэнергию для бизнеса – нардеп

29.09.20 17:11 , Бизнес Цензор
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Мы не должны допустить повышения цен на электроэнергию для бизнеса. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина".

По словам депутата, принятый Верховной Радой закон о снижении "зеленых" тарифов не решил в полной мере проблему задолженности на энергорынке, и сейчас необходимо принять дополнительные решения.

"Дефицит средств на покрытие проблем энергорынка и зеленой энергетики остался достаточно большим. Он составляет примерно 22 миллиарда в год", - рассказал А.Кучеренко.

Он сообщил, что и.о. министра энергетики Ольга Буславец призвала депутатов поддержать закладки в бюджете средств в виде облигаций внутреннего займа для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из альтернативных источников.

"Этот вопрос в ближайшее время будет рассматриваться на комитете. Мы будем искать выход, чтобы ни в коем случае не допустить повышения цен на энергоносители. Мы имеем в виду электроэнергию", - сообщил А.Кучеренко.

Ранее депутат Людмила Буймистер сообщила, что проблема задолженности на энергорынке будет решена без поднятия тарифов на электроэнергию. В частности, через принятие законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, принятый с целью реализации ключевых положений Меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами в ВИЭ. Законом предусматривается, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и др. Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

МинПром

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