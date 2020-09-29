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Кризис продолжается: потребление э/энергии упало на 7%

29.09.20 16:15 , РБК Украина
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В течение недели 21-27 сентября общее потребление электроэнергии в энергосистеме Украины составило около 2,491 млрд кВт·час. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление в рабочие дни снизилось на 7%, а в выходные - на 4,7%. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В то же время потребление было 0,8% больше, чем на прошлой неделе (2,471 млрд кВт·ч). При этом среднесуточное потребление в рабочие дни не изменилось по сравнению с предыдущей неделей (358 млн кВт·ч), а в выходные увеличилось на 3,1% (350,3 млн кВт·ч против 339,9 млн кВт·ч).

С начала сентября потребление составило 9,54 млрд кВт·ч, что на 4,2% больше значения прогнозного баланса.

Отметим, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в августе практически вышло на уровень потребления 2019 года и составило 9,364 млрд кВт∙час. Это всего на 0,01% меньше прошлого года (9,370 млрд кВт∙ч).

Как сообщалось, в июле 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Украины составило 9,24 млрд кВт∙ч, что на 0,7% меньше, чем в июле 2019 года.

Напомним, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в июне 2020 года упало на 4,4% по сравнению с июнем 2019 года (8,9 млрд кВт∙ч против 9,3 млрд кВт∙ч). Падение замедлилось после сокращения в апреле (-8%) и мае (-6,2%).

МинПром

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