Украину ждет всплеск инфляции из-за печатания гривны – Минэкономики

В сентябре инфляция в Украине составила 2,5% и оставалась вдвое ниже целевого уровня. Существенное ускорение ожидается в начале 2021 года.
Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Как отмечается в обзоре, в настоящее время, несмотря на определенное смягчение политики Национального банка, ценовая динамика находится в прогнозируемом тренде (5,9% на конец года).
"В дальнейшем следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомое давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится только в начале следующего года", - говорится в документе.
Отметим, что потребительские цены в Украине в августе 2020 года по сравнению с июлем снизились на 0,2%. С начала 2020 года инфляция составила 1,2%.
В то же время НБУ отказался от снижения учетной ставки до конца года. Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что ставка НБУ (6,0%) находится ниже нейтрального уровня, то есть Украина уже находится в фазе мягкой монетарной политики.