Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украину ждет всплеск инфляции из-за печатания гривны – Минэкономики

29.09.20 15:57 , РБК Украина
печать
размер текста:

В сентябре инфляция в Украине составила 2,5% и оставалась вдвое ниже целевого уровня. Существенное ускорение ожидается в начале 2021 года.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в обзоре, в настоящее время, несмотря на определенное смягчение политики Национального банка, ценовая динамика находится в прогнозируемом тренде (5,9% на конец года).

"В дальнейшем следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомое давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится только в начале следующего года", - говорится в документе.

Отметим, что потребительские цены в Украине в августе 2020 года по сравнению с июлем снизились на 0,2%. С начала 2020 года инфляция составила 1,2%.

В то же время НБУ отказался от снижения учетной ставки до конца года. Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что ставка НБУ (6,0%) находится ниже нейтрального уровня, то есть Украина уже находится в фазе мягкой монетарной политики.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:32
В Украине хотят усилить защиту безработных в период карантина
16:15
Кризис продолжается: потребление э/энергии упало на 7%
15:34
Метинвест выкупит свои евробонды на 309 млн долл.
15:17
РЖД ввела скидки на перевозку металлов по некоторым направлениям
15:02
Кабмин изменил правила въезда в Украину для иностранцев
14:44
На ЦГОКе упало производство окатышей
14:42
Интерпайп продолжает улучшать продукцию под требования УЗ - заявление
14:25
Роттердам+ от начала было делом политическим и бизнес-лоббистским – эксперт
14:06
Украина надеется в 2023 году отказаться от кредитов МВФ
13:47
На мировом рынке сократился спрос на никель
13:29
Минэнерго просит 16 млрд грн на программы энергоэффективности
13:13
Украина не успеет ликвидировать ГФС, как требует МВФ
13:01
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело по факту растраты имущества ЗТМК
12:47
Коронавирус обрушил даже экономику Швейцарии
12:32
Индия начнет тотальную регистрацию всех контрактов на импорт чугуна и стали
12:22
Общую сумму субсидий и льгот урезали на 757 млн грн
12:02
Финская Outokumpu начинает сокращения персонала в убыточном подразделении
11:51
В Украине неуклонно растет долг по зарплате
11:32
Заробитчане шлют в Украину все меньше переводов
11:14
Китай хочет построить в Украине агроиндустриальный парк
28.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!