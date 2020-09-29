Метинвест выкупит свои евробонды на 309 млн долл. Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", выкупит все ранее выпущенные компанией евробонды-2021 на 115,3 млн долл. и часть евробондов-2023 на 193,2 млн долл.



Об этом сообщается в информации Metinvest B.V. о первых результатах получения согласия на выкуп своих еврооблигаций с погашением в 2021 и 2023 годах и выпуске новых еврооблигаций, передаетИнтерфакс-Украина.



Согласно документу, сейчас в обращении находятся евробонды-2021 на сумму 115,3 млн долл., с поправками и пересчетом с фиксированной процентной ставкой на их выкуп будет израсходовано 118,02 млн долл.



В обращении также находятся евробонды-2023 "Метинвеста" на общую сумму 504,52 млн долл., при этом в рамках первого этапа (с окончанием приема 28 сентября) приняты заявки на выкуп данных облигаций на сумму 193,23 млн долл..



Таким образом общая основная сумма облигаций 2023 года, которые останутся непогашенными после завершения предложения, составит 311,238 млн долл.



Как сообщалось, "Метинвест" размещает 7-летние еврооблигации объемом 333 млн долл. с доходностью 7,95%. Спрос на еврооблигации превысил 1,6 млрд долл.



15 сентября "Метинвест" предложил выкупить свои еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 годах на общую сумму до 290 млн долл. (с учетом, в том числе, комиссий за тендеры), в том числе за счет выпуска новых еврооблигаций.



По данным "Метинвеста", в обращении находятся еврооблигации-2021 номинальным объемом 115,31 млн долл. и еврооблигации-2023 номинальным объемом 504,52 млн долл..



Согласно предложению объем выкупа еврооблигаций-2023 ограничен условием оставить этот выпуск в обращении в объеме не менее 300 млн долл. В частности, указано, что если все евробонды-2021 будут поданы для выкупа, то объем выкупа евробондов-2023 составит до 164,25 млн долл.



Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2021 при ранней подаче заявок выкупаются по цене 103% от номинала, еврооблигации-2023 – по 104,25% от номинала. Ранний срок приема заявок на выкуп облигаций-2021 и 2023, а также срок предоставления согласия на изменение условий досрочного погашения облигаций-2021 - по 28 сентября включительно, финальный срок – по 13 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов – 1 октября, финальная – 16 октября.



Напомним, в октябре 2019 года группа "Метинвест" провела выкуп евробондов с погашением в 2023 году на 440 млн долл. из общей суммы выпуска в 944,52 млн долл. за счет размещения двух новых выпусков евробондов: с погашением в 2029 году на 500 млн долл. со ставкой 7,75% годовых и с погашением в 2025 году на 300 млн евро под 5,625% годовых.



"Метинвест" – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.



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