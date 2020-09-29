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РЖД ввела скидки на перевозку металлов по некоторым направлениям

29.09.20 15:17 , МеталлСервис
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В РЖД установили понижающие коэффициенты к тарифам по ряду позиций. В частности, для привлечения дополнительных объёмов грузовых железнодорожных перевозок с 10 октября до конца 2020 года вводится скидка 36,3% на внутрироссийские и экспортные перевозки проката чёрных металлов (код ЕТСНГ 324116) со станции Войновка Свердловской железной дороги. Она применяется только на дополнительный объём перевозок, превышающий суммарно 73 тыс. тонн в 2020 году.

Также введена 40%-ная скидка на перевозку металлических труб (код ЕТСНГ 323058) на специализированных вагонах-платформах со станции Лиски в Архангельск и скидка в 6,5% - на внутрироссийские перевозки лома чёрных металлов (позиция ЕТСНГ 316) в направлении станции Навашино Горьковской железной дороги (её действие распространяется на перевозки, осуществлённые с 1 сентября по 31 августа следующего года при условии объёма перевозок не менее 550 тыс. тонн).

"В целях стимулирования контейнерных перевозок с Дальнего Востока в западном направлении также расширен перечень станций, на которые до конца текущего года распространяется скидка 6% при отправке с них груженых крупнотоннажных универсальных контейнеров, следующих в составе контейнерных поездов, на специализированных платформах, а также на контрейлерные перевозки. Теперь скидка действует также при отправке контейнеров и контрейлеров со станций Гродеково, Гродеково (эксп.) и Первая Речка (эксп.).

Также у грузоотправителей появляются дополнительные возможности использования скидки 14,8% при перевозках груженых универсальных контейнеров, следующих в составе контейнерных поездов из Московского железнодорожного узла в Екатеринбург. До конца 2020 года специальные тарифные условия будут распространяться на отправку контейнеров со станций Ховрино (Москва) и Электроугли (Московская область) не только на станцию Екатеринбург-Товарный, но и на станции Екатеринбург-Сортировочный и Шарташ", - говорится в пресс-релизе.

МинПром

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