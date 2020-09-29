Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Кабмин изменил правила въезда в Украину для иностранцев

29.09.20 15:02 , Украинские новости
печать
размер текста:

В то время, как запрет на въезд иностранцев в Украину больше не действует, Кабинет министров запретил иностранцам въезд в Украину без страховки, за исключением иностранцев, которые постоянно проживают в Украине, беженцев и дипломатов, а также военнослужащих НАТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

28 сентября правительство определило, что, среди прочего, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины (ассистанс), и покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующего на срок пребывания в Украине.

Не подпадают под это требование иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лица, признанные беженцами, или лица, которые нуждаются в дополнительной защите, работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

Кроме того, без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования иностранцам и лицам без гражданства запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополь и выезда с них.

Также определено, что самоизоляции подлежат лица, которые пересекают государственную границу и прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.

Эта норма не распространяется на следующие категории: не старше 12 лет; прибывающих в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования; являющихся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не пребывали на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток; работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад; инструкторов вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил; деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них; лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации; имеющих отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:32
В Украине хотят усилить защиту безработных в период карантина
16:15
Кризис продолжается: потребление э/энергии упало на 7%
15:57
Украину ждет всплеск инфляции из-за печатания гривны – Минэкономики
15:34
Метинвест выкупит свои евробонды на 309 млн долл.
15:17
РЖД ввела скидки на перевозку металлов по некоторым направлениям
14:44
На ЦГОКе упало производство окатышей
14:42
Интерпайп продолжает улучшать продукцию под требования УЗ - заявление
14:25
Роттердам+ от начала было делом политическим и бизнес-лоббистским – эксперт
14:06
Украина надеется в 2023 году отказаться от кредитов МВФ
13:47
На мировом рынке сократился спрос на никель
13:29
Минэнерго просит 16 млрд грн на программы энергоэффективности
13:13
Украина не успеет ликвидировать ГФС, как требует МВФ
13:01
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело по факту растраты имущества ЗТМК
12:47
Коронавирус обрушил даже экономику Швейцарии
12:32
Индия начнет тотальную регистрацию всех контрактов на импорт чугуна и стали
12:22
Общую сумму субсидий и льгот урезали на 757 млн грн
12:02
Финская Outokumpu начинает сокращения персонала в убыточном подразделении
11:51
В Украине неуклонно растет долг по зарплате
11:32
Заробитчане шлют в Украину все меньше переводов
11:14
Китай хочет построить в Украине агроиндустриальный парк
28.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!