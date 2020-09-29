Интерпайп продолжает улучшать продукцию под требования УЗ - заявление

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" давно и успешно сотрудничает с АО "Укрзализныця" и намерена продолжать улучшать выпускаемую продукцию под требования государственного перевозчика, сообщается в распространенном во вторник заявлении "Интерпайпа", в котором комментируется распространяемая некоторыми СМИ негативная информация о проблемах в сотрудничестве с "УЗ".

"Интерпайп" является многолетним надежным партнером "Укрзализныци". Компания является прямым производителем ж/д колес и колесных пар. Наш ключевой приоритет - производство высококачественных ж/д продуктов, гарантирующих безопасность движения. Мы ежегодно инвестируем в новое оборудование и R&D для потребностей как внутреннего, так и внешних рынков", - констатируется в заявлении.

При этом отмечается, что компания также имеет долгосрочные контракты с ключевыми потребителями ж/д продукции в Европе, Америке и на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, ТКК "Интерпайп" (Днепр) постоянно участвует в тендерах на поставку "Укрзализныце" железнодорожных колес. Также сообщалось, что в конце 2019 года "Интерпайп" после испытания и сертификации железнодорожных осей с предварительной механической обработкой, пройдя межведомственную комиссию "Укрзализныци", получила разрешение на производство черновых осей в промышленных объемах по ДСТУ ГОСТ, отгрузив первые партии этой продукции вагоностроительным и вагоноремонтным предприятиям Украины.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

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